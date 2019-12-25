Шойгу: Мариуполь находится под контролем российской армии

В Минобороны рассказали о восстановлении жизни мирного населения Донбасса.

Глава российского министерства по обороне Сергей Шойгу заявил о контроле армии над украинским городом Мариуполем. Соответствующей информацией чиновник поделился с коллегами в рамках селекторного совещания Вооруженных сил РФ. Спикер назвал населенный пункт крупнейшим промышленным и транспортным узлом в регионе Азовского моря.

На освобожденных от националистов территориях ЛНР, ДНР и Украины налаживается мирная жизнь. В том числе и в Мариуполе…он находится под контролем российской армии. Сергей Шойгу, глава Минобороны РФ

Шойгу подчеркнул на заседании, что российская армия в ходе специальной военной операции на Украине совместно с боевыми подразделениями ЛНР и ДНР расширяет контроль над территориями народных республик Донбасса.

Шойгу: у боевиков в Мариуполе были ракеты, способные долететь до Таганрога и Ростова.

Фото и видео: Минобороны России