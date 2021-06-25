Шойгу: у боевиков в Мариуполе были ракеты, способные долететь до Таганрога и Ростова

Глава Минобороны рассказал о работе украинских националистов в городе по заминированию территории и оснащении ее тяжелым вооружением.

У украинских боевиков в Мариуполе были ракеты, способные долететь до российских территориях: Таганрога и Ростова-на-Дону. Соответствующее заявление на рабочей встрече с главой государства сделал министр по обороне России Сергей Шойгу. Чиновник уточнил, что говорит о тактических ракетах комплекса ВСУ "Точка-У". Он добавил, что на территорию населенного пункта было стянуто большое количество тяжелых видов оружия, боевой техники, включая танки, РСЗО "Смерч", "Ураган", артиллерийские системы.

У "Точки-У" 120 километров дальность, а наш Таганрог – 94 километра от Мариуполя, столица Южного федерального округа Ростов примерно на этом расстоянии находится. Сергей Шойгу, министр по обороне РФ

Министр уточнил, что в украинском городе были созданы запасы ракет, боеприпасов и горюче-смазочных материалов, продовольствия для длительного ведения боевых действий местными националистами. При этом представители нацбатов заблокировали объекты гражданской инфраструктуры, вклюяая морской порт, фарватер. Они заминировали и заблокировали территорию при помощи плавучих кранов. Со стороны ВСУ в Мариуполе находилось порядка 179 танков и боевых бронированных машин, а также 170 артиллерийских орудий и минометов.

Путин подтвердил, что всем сдавшимся в плен в Мариуполе гарантировано право на жизнь.

Фото и видео: Kremlin.ru

