Шойгу: у боевиков в Мариуполе были ракеты, способные долететь до Таганрога и Ростова

У украинских боевиков в Мариуполе были ракеты, способные долететь до российских территориях: Таганрога и Ростова-на-Дону. Соответствующее заявление на рабочей встрече с главой государства сделал министр по обороне России Сергей Шойгу. Чиновник уточнил, что говорит о тактических ракетах комплекса ВСУ "Точка-У". Он добавил, что на территорию населенного пункта было стянуто большое количество тяжелых видов оружия, боевой техники, включая танки, РСЗО "Смерч", "Ураган", артиллерийские системы.
У "Точки-У" 120 километров дальность, а наш Таганрог – 94 километра от Мариуполя, столица Южного федерального округа Ростов примерно на этом расстоянии находится.
Сергей Шойгу, министр по обороне РФ
Министр уточнил, что в украинском городе были созданы запасы ракет, боеприпасов и горюче-смазочных материалов, продовольствия для длительного ведения боевых действий местными националистами. При этом представители нацбатов заблокировали объекты гражданской инфраструктуры, вклюяая морской порт, фарватер. Они заминировали и заблокировали территорию при помощи плавучих кранов. Со стороны ВСУ в Мариуполе находилось порядка 179 танков и боевых бронированных машин, а также 170 артиллерийских орудий и минометов.
Путин подтвердил, что всем сдавшимся в плен в Мариуполе гарантировано право на жизнь.
Фото и видео: Kremlin.ru
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