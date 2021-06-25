Глава РФ рассказал о необходимости следовать международным нормам обращения с пленными солдатами.

Российский президент Владимир Путин подтвердил, что всем сдавшимся в плен в Мариуполе гарантировано право на жизнь. Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках рабочей встречи в Кремле с министром по обороне России Сергеем Шойгу. Политик подтвердил, что все бойцы противника (Вооруженных сил Украины) и местных национальных батальонов, а также иностранные наемники смогут спастись, если решатся сдаться в плен ВС РФ и сложить оружие.

Не нужно лезть в эти катакомбы и ползать там под землей по этим промышленным объектам. Заблокируйте эту промышленную зону так, чтобы муха не пролетела. Владимир Путин, президент РФ

Лидер страны призвал российских военнослужащих обращаться с военнопленными согласно нормам международного права. В частности, это означает право на квалифицированную медицинскую помощь и физическую неприкосновенность.

ВКС России нанесли удары по 20 районам сосредоточения украинских войск.

Фото и видео: Kremlin.ru