ликвидирована живая сила и техника ВСУ.

Воздушно-космические силы России нанесли удары по 20 районам сосредоточения украинских войск. Соответствующее заявление сделал в рамках регулярного утреннего брифинга от 21 апреля официальный представитель военного ведомства РФ Игорь Конашенков. Он рассказал о работе оперативно-тактической армейской авиации за ночь в рамках специальной операции на Украине. Удары наносились по местам скопления живой силы противника, а также боевой технике.

В течение ночи поражены 20 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники в районах населенных пунктов Шнурки, Новониколаевка, Александровка. Игорь Конашенков, генерал-майор РФ

Россия начала специальную военную операцию на Украине утром 24 февраля. Президент страны Владимир Путин назвал ее целью защиту граждан Донбасса, которые подвергались на протяжении восьми лет издевательствам со стороны киевского режима.

Российские ПВО за сутки сбили 13 беспилотников ВСУ и "Точку-У".

Фото и видео: Минобороны России