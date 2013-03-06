  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 11:51
68
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Российские ПВО за сутки сбили 13 беспилотников ВСУ и "Точку-У"

0 0

Игорь Конашенков сообщил о местах ликвидации дронов ВСУ.

Российские противовоздушные средства за последние сутки сбили 13 беспилотников Вооруженных сил Украины и одну тактическую ракеты "Точку-У". Соответствующее заявление в рамках утреннего брифинга с журналистами от 21 апреля сделал официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков.

…В районах населенных пунктов Березовая, Бражковка, Верхнеторецкое, Дебровка, Изюм, Калиновка, Киселевка, Лозовая, Новобогдановка, Новоалександровка и Чуваковка.

Игорь Конашенков, генерал-майор РФ

Генерал-майор РФ подчеркнул, что "Точка-У" сбита над воздушным пространством в Донецкой области.

Минобороны: войска России и ЛНР взяли под полный контроль населенный пункт Кременная.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, игорь конашенков, минобороны, пво, точка-у
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии