Игорь Конашенков сообщил о местах ликвидации дронов ВСУ.

Российские противовоздушные средства за последние сутки сбили 13 беспилотников Вооруженных сил Украины и одну тактическую ракеты "Точку-У". Соответствующее заявление в рамках утреннего брифинга с журналистами от 21 апреля сделал официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков.

…В районах населенных пунктов Березовая, Бражковка, Верхнеторецкое, Дебровка, Изюм, Калиновка, Киселевка, Лозовая, Новобогдановка, Новоалександровка и Чуваковка. Игорь Конашенков, генерал-майор РФ

Генерал-майор РФ подчеркнул, что "Точка-У" сбита над воздушным пространством в Донецкой области.

Минобороны: войска России и ЛНР взяли под полный контроль населенный пункт Кременная.

Фото и видео: Минобороны России