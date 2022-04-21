Минобороны: войска России и ЛНР взяли под полный контроль населенный пункт Кременная

Игорь Конашенков рассказал о том, что горж взят без существенных разрушений.

В Министерстве по обороне сообщили о том, что российские войска и представители Луганской народной республики взяли под полный контроль украинский населенный пункт Кременная. Ранее этот город местные националисты прекратили в укрепленный район. При взятии контроля военным удалось избежать серьезных разрушений в инфраструктуре, а также жилых зданиях. Соответствующей информацией с журналистами в рамках регулярного утреннего брифинга от 21 апреля поделился официальный представитель Игорь Конашенков.

ВС РФ и Народная милиция ЛНР взяли под полный контроль населенный пункт Кременная, превращенный украинскими националистами в укрепрайон. В результате стремительных и слаженных действий штурмовых отрядов. Игорь Конашенков, генерал-майор РФ

Напомним, что Кременная - стратегически важный город в зоне боевых действий на Донбассе. Контроль над городом позволит ДНР и ВС РФ зайти в город Рубежное, за который все еще ведутся сражения. При этом военные смогут зайти с тыловых позиций противника.

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Фото и видео: Минобороны России