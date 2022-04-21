МО РФ опубликовало кадры удара РСЗО "Смерч" в ходе спецоперации

Российское министерство по обороне опубликовало кадры удара РСЗО "Смерч" в ходе спецоперации на Украине. Кадры разместили представители пресс-службы военного ведомства в социальных сетях. Известно, что расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) ликвидировали боевую технику, боеприпасы и оружие противника. Все объекты находились на замаскированном аэродроме ВСУ. Кадры показывают погрузку ракет на пусковую установку, получение оператором сведений о цели, дальнейший выход на огневую позицию установки и огонь. Далее средства РСЗО были максимально оперативно перемещены на новые позиции, с которых также совершались запуски.
Данные разведчиков были подтверждены техническими средствами разведки, после чего подразделение реактивных систем залпового огня нанесли удар по складам.
пресс-служба Минобороны России
По данным экспертов, все поставленные цели уничтожаются гарантированно "с ювелирной точностью".
В освобожденных районах Харьковской области может пройти референдум.
Фото и видео: Telegram / РИА Новости
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