Виталий Ганчев считает, что народ будет сам выбирать свое политическое будущее.

В освобожденных районах Харьковской области может пройти референдум или опрос граждан о политическом будущем региона. Соответствующее заявление журналистам "РИА Новостей" сделал руководитель временной администрации региона в Харьковской области Виталий Ганчев. Чиновник добавил, что вопрос может быть поднят после стабилизации обстановки.

В демократическом обществе прежде всего население принимает решение. Когда вся территория будет денацифицирована и освобождена, тогда будет принято решение о проведении…референдума. Виталий Ганчев, чиновник

Эксперт подчеркнул, что у местного населения уже прижился термин "новая Украина". Речь идет не о политическом термине, а просто понимании граждан о том, какой страна была до и после проведения специальной военной операции России. "Прошлая" Украина считается нацифицированной, в которой были националисты, захватившие власть при помощи государственного переворота и западных покровителей. Ганчев заметил, что эти слова - не его, а те, которые говорят жители освобожденных территорий. Он добавил, что население региона хочет жить свободно от того режима, который они видели последние восемь лет.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости