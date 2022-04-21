В Павлодаре из горящей школы эвакуировали почти 600 человек

На месте инцидента находятся экстренные ведомства, огонь охватил 200 кв.м территории.

В городе Павлодаре из горящей школы экстренные службы эвакуировали почти 600 человек. Соответствующее заявление журналистам предоставили представители казахстанского департамента по чрезвычайным ситуациям региона. Уточняется, что Павлодарская область находится на севере-востоке страны. Сейчас к пострадавшему зданию добрались свыше 50 человек личного состава и 12 единиц специальной пожарной техники, а также там находятся четыре сотрудника из Центра медицины катастроф ГУ МЧС.

На втором этаже (кровля) произошел пожар на площади ориентировочно 200 кв. м. До прибытия пожарного подразделения эвакуировались 576 человек, из них 551 ребенок. пресс-служба экстренного ведомства

Сообщение о воспламнении учебного учреждения поступило диспетчерам в 08:04 утра 21 апреля по местному времени (05:04 утра по московскому времени). Пламя распространилось по зданию средней образовательной школе №28 Павлодара. По предварительной информации, сейчас огонь охватил примерно 200 квадратных метров площади. До прибытия оперативной группы из здания было выведено 576 человек, из них 551 - дети.

Напомним, что на прошлой неделе в Павлодаре произошел пожар в книгохранилище школы №1. Из здания пришлось эвакуировать 479 человек. Пятерых пострадавших госпитализировали.

Около памятника Юрию Долгорукому в центре Москвы произошел пожар.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости