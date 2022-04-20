Около памятника Юрию Долгорукому в центре Москвы произошел пожар

Пламя потушено, никто не пострадал.

В центре российской столицы произошло возгорание. В экстренном ведомстве уточнили, что бригада пожарных была направлена на Тверскую площадь. Стоит отметить, что напротив пострадавшего дома располагается городская мэрия, а на с самой площади находятся торговые павильоны. Очевидцы рассказали о сильном задымлении в районе воспламенения.

Около памятника Долгорукому на Тверской площади произошел пожар. Горит деревянное здание. пресс-служба ГУ МЧС по Москве

В настоящее время специалисты закончили заниматься ликвидацией огня. Причины произошедшего устанавливаются. Заместитель начальника аппарата правительства Москвы Алексей Немерюк добавил, что в результате пожара никто не пострадал. Огонь возник на ярмарке. Предположительно, могла загореться проводка.

В Сестрорецке ночью полностью сгорел частный дом с мансардой.

Фото и видео: Telegram / Mash

