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Cпециалисты из Петербурга помогут восстановить Октябрьский район Мариуполя
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Cпециалисты из Петербурга помогут восстановить Октябрьский район Мариуполя

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Градоначальник отметил, что в ближайшее время специалисты готовятся приступить к конкретным действиям.

Петербургские специалисты, инженеры, строители и логисты помогут восстановить Октябрьский район Мариуполя. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Градоначальник отметил, что в ближайшее время специалисты готовятся приступить к конкретным действиям.

Беглов также добавил, что уже началось взаимодействие в сферах здравоохранения и образования, ЖКХ. Ранее стало известно, что власти Петербурга и Мариуполя хотят установить побратимские связи.

Фото: Piter.tv

Теги: беглов, мариуполь
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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