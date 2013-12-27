Cпециалисты из Петербурга помогут восстановить Октябрьский район Мариуполя

Градоначальник отметил, что в ближайшее время специалисты готовятся приступить к конкретным действиям.

Петербургские специалисты, инженеры, строители и логисты помогут восстановить Октябрьский район Мариуполя. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Градоначальник отметил, что в ближайшее время специалисты готовятся приступить к конкретным действиям.

Беглов также добавил, что уже началось взаимодействие в сферах здравоохранения и образования, ЖКХ. Ранее стало известно, что власти Петербурга и Мариуполя хотят установить побратимские связи.

Фото: Piter.tv