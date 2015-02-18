  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Власти Петербурга и Мариуполя хотят установить побратимские связи
Сегодня, 12:55
113
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Власти Петербурга и Мариуполя хотят установить побратимские связи

0 0

Губернатор заявил, что Северная столица готова оказать содействие Мариуполю в этот сложный период.

Губернатор Петербурга Александр Беглов в ходе телефонного разговора с главой ДНР Денисом Пушилиным и главой администрации Мариуполя Константином Иващенко обсудили установление побратимских связей между Петербургом и Мариуполем. По словам Беглова, данное соглашение будет подписано в самые короткие сроки.

Губернатор заявил, что Северная столица готова оказать содействие Мариуполю в этот сложный период.

Предлагается установить связи между предприятиями двух городов, наладить сотрудничество в сферах строительства, здравоохранения, ЖКХ, образования, культуры.

Фото: Piter.tv

Теги: беглов, мариуполь
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии