Бельский предложил передать старые петербургские автобусы Мариуполю

Спикер ЗакСа Петербурга Александр Бельский предложил передать жителям Донецкой области автобусы, которые высвободились в городе в результате транспортной реформы. Депутат прокомментировал подписание соглашение о побратимских связях Петербурга и Мариуполя.

Бельский считает, что подписание документа — это "шаг в поддержку города на Азовском море, больше всего пострадавшего от преступлений неонацистов".

По словам спикера, Мариуполю требуется помощь квалифицированных специалистов, которые проведут экспертизу, предложат проект восстановления города и инфраструктуры.

Кроме того, в связи с транспортной реформой у нас высвобождается значительное количество вполне исправной техники, подвижного состава. И этим мы тоже могли бы помочь городу Новороссии. Все эти вопросы будет рассматривать создаваемая сейчас рабочая группа, в которую войдут и депутаты петербургского парламента. Александр Бельский.

Напомним, 1 июня Петербург и Мариуполь подписали соглашение о побратимстве.

Фото: ЗакС СПб