  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Комстрое Петербурга 15 мая состоится региональный день приема граждан
Сегодня, 17:30
139
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Комстрое Петербурга 15 мая состоится региональный день приема граждан

0 0

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт)!

Ежегодно в третий понедельник мая в Санкт-Петербурге проводится региональный день приема граждан. В этом году он пройдет 15 мая с 12:00 до 20:00.

Личный прием граждан проводится руководителями и (или) уполномоченными ими лицами. Как сообщил портал "Строительный Петербург", в Комитете по строительству личный прием граждан будет проводиться по адресу: набережная реки Мойки, дом 76. Время приема: с 12:00 до 20:00.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт)!

Фото: портал "Строительный Петербург"

Теги: комстрой, прием граждан
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии