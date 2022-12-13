В Комстрое Петербурга 15 мая состоится региональный день приема граждан

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт)!

Ежегодно в третий понедельник мая в Санкт-Петербурге проводится региональный день приема граждан. В этом году он пройдет 15 мая с 12:00 до 20:00.

Личный прием граждан проводится руководителями и (или) уполномоченными ими лицами. Как сообщил портал "Строительный Петербург", в Комитете по строительству личный прием граждан будет проводиться по адресу: набережная реки Мойки, дом 76. Время приема: с 12:00 до 20:00.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт)!

Фото: портал "Строительный Петербург"