Семья из четырех человек получила жилье по договору соцнайма в поселке Ольшаники

Торжественное вручение ключей состоялось 28-го сентября.

Семья Кобзарь получила квартиру в поселке Ольшаники Выборгского района Ленобласти. Накануне главы муниципального образования и администрации "Первомайское сельское поселение" Владимир Курносов и Сергей Тищенков передачи ключи от жилого помещения членам семьи.

Четверо родственников состояли на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма. Они ждали собственного жилья несколько лет. Обладателей недвижимости поздравили с новосельем. Квартира была куплена за счет средств местного бюджета, она уже благоустроена.

Семья поблагодарила властей и отметила, что это значимое событие в их жизни.

Фото: портал МО "Первомайское сельское поселение"