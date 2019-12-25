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Семья из четырех человек получила жилье по договору соцнайма в поселке Ольшаники
Сегодня, 16:45
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Семья из четырех человек получила жилье по договору соцнайма в поселке Ольшаники

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Торжественное вручение ключей состоялось 28-го сентября.

Семья Кобзарь получила квартиру в поселке Ольшаники Выборгского района Ленобласти. Накануне главы муниципального образования и администрации "Первомайское сельское поселение" Владимир Курносов и Сергей Тищенков передачи ключи от жилого помещения членам семьи.

Четверо родственников состояли на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма. Они ждали собственного жилья несколько лет. Обладателей недвижимости поздравили с новосельем. Квартира была куплена за счет средств местного бюджета, она уже благоустроена. 

Семья поблагодарила властей и отметила, что это значимое событие в их жизни. 

Фото: портал МО "Первомайское сельское поселение"

Теги: квартира, недвижимость, ольшаники, семья
Категории: Выборг, Лента новостей,

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