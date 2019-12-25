Выборгские управляющие компании проводят работу над ошибками

Еженедельно сотрудники комитета по городскому хозяйству проверяют, как УК и ТСЖ устраняют нарекания, возникшие ранее при инспектировании Старого города.

Специалисты администрации Выборгского района продолжают осуществлять мониторинг работы управляющих компаний и товариществ собственников жилья Выборга по содержанию домов. Особое внимание уделяется УК и ТСЖ, ведущим деятельность в исторической части города. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Еженедельно сотрудники комитета по городскому хозяйству проверяют, как УК и ТСЖ устраняют нарекания, возникшие ранее при инспектировании Старого города. В основном замечания касались отслоения штукатурки, состояния фасадов и водосточных систем. В этот раз специалисты отметили, что некоторые УК и ТСЖ начали исправлять ситуацию. Например, УК "Рассвет" осуществлен ремонт конструктивных элементов многоквартирного дома по адресу: ул. Крепостная, д. 2/4. В частности, удалены опасно свисающие участки кирпичной кладки с фасада, произведена частичная замена водостоков. Эта же компания выполнила работы по устройству системы водоотведения стоков с металлической кровли в доме №8 по Крепостной улице.

Сотрудники комитета по городскому хозяйству продолжают контролировать устранение замечаний.

Ранее глава администрации Выборгского района Ильдар Гилязов поставил задачу перед профильными подразделениями, УК и ТСЖ по созданию условий для комфортного и безопасного проживания в Выборге.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО