Ильдар Гилязов потребовал от ТСЖ и УК следить за состоянием жилых домов

Глава районной администрации: "Каждую планерку я начинаю с того, что наши жители подвергаются опасности: летят кирпичи, летит штукатурка".

В пятницу глава Выборгской администрации Ильдар Гилязов провёл очередное совещание с УК и ТСЖ, обслуживающими дома в Выборге. В обсуждении злободневных вопросов участвовали председатель комитета по сохранению культурного наследия правительства Ленобласти Владимир Цой и председатель комитета государственного жилищного надзора и контроля Олег Ромадов. Об этом в своем Instagram рассказал Ильдар Гилязов.

Каждую планерку я начинаю с того, что наши жители подвергаются опасности: летят кирпичи, летит штукатурка. Я сам лично хожу и уворачиваюсь. <...> И вы сами прекрасно знаете, что это ваша работа и зарабатывание денег в том числе. У вас есть такие же контрольные функции, вы должны сами это также отслеживать, а не я ходить с биноклем смотреть. Ильдар Гилязов, глава районной администрации

Ильдар Гилязов потребовал от управляющих организаций (УК) предотвратить разрушение штукатурки, кирпичной кладки, произвести замену водосточных труб в жилых домах.

Ранее мы писали, что за период с 22 марта по 2 апреля в Выборге проверили 105 домов на предмет отслоения штукатурки, состояния фасадов и водосточных систем. Нарекания возникли в половине случаев.

Видео: Instagram / @igvbg