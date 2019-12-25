Администрация Выборгского района потребовала от УК следить за состоянием жилых домов

УК обязаны предотвратить разрушение штукатурки, кирпичной кладки, произвести замену водосточных труб в жилых домах.

Администрация Выборгского района потребовала от управляющих организаций (УК) предотвратить разрушение штукатурки, кирпичной кладки, произвести замену водосточных труб в жилых домах. По распоряжению главы администрации Ильдара Гилязова еженедельно сотрудники комитета по городскому хозяйству производят осмотр многоквартирных домов. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

За период с 22 марта по 2 апреля в Выборге проверили 105 домов на предмет отслоения штукатурки, состояния фасадов и водосточных систем. Нарекания возникли в половине случаев. Почти двум десяткам управляющих организаций выдан перечень замечаний. Относительно вывесок, рекламных конструкций в адрес их арендаторов и собственников направлено 30 писем с требованием неукоснительного соблюдения Правил благоустройства МО "Город Выборг".

Рабочая группа, которая следит за благоустройством города, была создана в феврале по решению главы администрации Выборгского района Ильдара Гилязова.

Глава администрации обратил внимание, в первую очередь, на здания, расположенные на центральных улицах. Если своевременно не принимаются меры по замене утраченных водостоков – разрушается вся стена. Георгий Богачев, представитель рабочей группы

Первые результаты деятельности рабочей группы уже видны. После ее вмешательства были восстановлены участки поврежденных водостоков дома № 16 по улице Красноармейской.

Проверки продолжаются. Стоит задача сохранить дома в исторической части Выборга.

Городские службы избавляют Выборг от зимней грязи.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО