Городские службы избавляют Выборг от зимней грязи

Чистоту в городе наводят сразу несколько служб.

Выборг от зимней грязи избавляют сразу несколько служб. Уборкой парков, скверов и площадей занимается по муниципальному контракту комбинат благоустройства. С раннего утра на городские улицы выходят рабочие, именно они освобождают урны от скопившегося мусора, также собирают прошлогоднюю листву. Параллельно другие специалисты сметают с дорог гранитную крошку, которой за зимний период накопилось предостаточно. Также проблем доставляют собачьи экскременты.

Пожалуйста, если ваш питомец, что-то сделал, уберите за собой, это не так сложно, сейчас невозможно пройти по тротуару. Давайте сделаем наш город чище. Александр Юдин, мастер отдела очистки комбината благоустройства Выборга

Круглосуточно наводят чистоту в городе и сотрудники предприятия "ДСК "Выборг"". Бригады работают посменно. По муниципальному контракту, предприятие отвечает за содержание проезжей части и некоторых тротуаров.

Единственная просьба к жителям, если они видят, что идет какая-то уборка территории и у них там находится автомобиль, желательно убрать его в другое место, чтобы он не мешал. На самом деле очень мало жителей, которые к этому с пониманием относятся. Павел Ольховский, бригадир механизированной уборки ООО "ДСК "Выборг"

Предприятия торговли и общественного питания пополняют список тех, кто ответственен за чистоту в городе. В обязанности предпринимателей входит уборка прилегающей территории.

Что касается придомовых территорий, то они входят в зону обслуживания управляющих организаций.

Масштабный ремонт дорог в Выборге: отремонтируют около 60 дорог.

Видео: МГ "Наш город"