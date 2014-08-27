Масштабный ремонт дорог в Выборге: отремонтируют около 60 дорог

Основные работы начнут во второй половине весны.

Администрации МО "Выборгский район" Ленинградской области опубликовала список адресов, где планируют отремонтировать дорожное покрытие. В перечне – около 60 наименований. Всего из регионального бюджета Выборгу в этом году будет выделено более 93 млн руб на эти цели. Обосновать необходимость выделения столь внушительного финансирования в правительстве Ленобласти удалось главе администрации Выборгского района Ильдару Гилязову. По итогам переговоров с губернатором Александром Дрозденко чаяния руководства Выборгского района были услышаны. Областному дорожному комитету дано поручение удовлетворить заявку муниципального образования.

Асфальтовые заводы заработают, когда установится благоприятная погода, поэтому начало основных работ запланировано на вторую половину весны. Мероприятия по отбору подрядной организации проведут в мае, когда будет заключено соглашение с областным правительством.

Так, ремонт будут проводить на: Песочной улице, Рубежной улице, улице Сухова, Александровской улице, улице Майорова, Большой Каменной улице, Промышленной улице, улице Таммисуо, 2-й Бригадной улице, Петрозаводской улице, Советской улице и т.п.

Помимо этого районная администрация составила список из 58 объектов, подлежащих незамедлительному ремонту. Из местного бюджета потратят на эти цели 22 миллиона рублей дополнительно, из которых 17 миллионов пойдут на сновные магистральные улицы (транспортные и пешеходные) и 5 млн – на межквартальные проезды. Ремонтные работы начнут в июне.

В списке: перекресток ул. Приморской-ул. Гагарина, участок ул. Приморской (от ул. Гагарина до Приморского шоссе), участок ул. Гагарина (от ул. Приморской до ул. Гагарина), ул. Гагарина (участок от поворота около мемориала "Танк" до пересечения с Приморским шоссе), пересечение ул. Гагарина – пр. Победы (до автобусной остановки в районе стадиона "Авангард"), пр. Победы, ул. Крепостная, пересечение Ленинградский пр. – ул. Крепостная и Ленинградский пр. – набережная 40-летия ВЛКСМ – ул. Северная, Ленинградский пр. (от Морской наб. до ул. Выборгской), Московский пр. (от ул. Крепостной до Морской наб.), ул. Садовая, пересечение ул. Садовой – б. Кутузова, пересечение пр. Ленина – б. Кутузова, пр. Ленина – ул. Батарейной, пр. Ленина (от б. Кутузова до ул. Батарейной), пересечение ул. Кеппа – б. Кутузова, пересечение ул. Сборной - ул. Сухова, участок ул. Сборной (от ул. Сухова до 2-ой Южной), ул. Некрасова (от ул. Батарейной до ул. Сборной),ул. Маяковского, ул. Комсомольская, ул. Военная, ул. Тургенева (от ул. Военной до ул. Володарского), ул. Ульяновская, ул. Театральная (от ул. Крепостной до входа в парк), ул. Новой Заставы (от ул. Сторожевой башни до ул. Выборгской), ул. Северный Вал, ул. Красноармейская, ул. Красина, Косой пер., ул. Героев, Таможенный проезд, ул. Перспективная, ул. Транспортная, ул. Госпитальная, ул. Парковая (участок от ул. Петровской до ул. Б. Гвардейской), Крепостной мост и другие.

Работы с применением горячего асфальта начнутся ориентировочно 19 апреля. Всего из бюджета области и города планируют выделить 128,5 миллиона рублей. Отмечается, что глава районной администрации Ильдар Гилязов будет лично инспектировать каждый объект.

Ранее мы писали, что Ильдар Гилязов посетил улицу Штурма перед началом благоустройства.

Фото: Piter.TV