Ильдар Гилязов посетил улицу Штурма перед началом благоустройства

В рамках работ на улице Штурма асфальтируют дороги, обустроят пешеходные дорожки и наружное освещение.

В пятницу, 2 апреля, зампредседателя правительства Ленобласти, куратор Выборгского района Роман Марков вместе с главой районной администрации Ильдаром Гилязовым и его заместителем Дмитрием Самойленко побывали на нескольких объектах Выборга. В первую очередь они прошлись по улице Штурма, которую в этом году планируют благоустроить. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

В рамках работ на улице Штурма асфальтируют дороги, обустроят пешеходные дорожки и наружное освещение.

Также в ходе осмотра благоустроенной территории Смоляного мыса Ильдар Гилязов обратил внимание на отколотую тротуарную плитку на части пешеходной дорожки по улице Штурма и дефекты на асфальте набережной. Глава районной администрации дал поручение Дмитрию Самойленко организовать встречу с подрядчиками, выполнявшими здесь ремонт, относительно некачественно сделанной работы.

В рамках рабочей встречи участники также оценили ход строительства в парке Монрепо, посетили квартал Сета Солберга и бывший дом книготорговца Говинга.

Также в этом году в Выборге благоустроят Садовый сквер.

Фото: пресс-служба администрации Выборгского района