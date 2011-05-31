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Выборг готовится к реконструкции квартала Сета Солберга
Сегодня, 8:14
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nastya960

Выборг готовится к реконструкции квартала Сета Солберга

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Совещание возглавил замглавы администрации МО "Выборгский район" Дмитрий Самойленко.

В администрации Выборгского района состоялось совещание по формированию инженерных коммуникаций на территории квартала Сета Солберга. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Совещание возглавил замглавы администрации МО "Выборгский район" Дмитрий Самойленко. Также участие приняли представители проектной и ресурсоснабжающих организаций, будущие пользователи объекта – культурного центра с выставочным залом и театром. 

Все предложения, озвученные на собрании в администрации Выборгского района, будут представлены в правительство Ленобласти. 

Также на прошлой неделе глава администрации МО "Выборгский район" ЛО Ильдар Гилязов подписал распоряжение о создании рабочей группы по вопросам улучшения исторического центра города.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО

Теги: дмитрий самойленко, квартал сета солберга
Категории: Лента новостей, Выборг,

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