Выборг готовится к реконструкции квартала Сета Солберга

Совещание возглавил замглавы администрации МО "Выборгский район" Дмитрий Самойленко.

В администрации Выборгского района состоялось совещание по формированию инженерных коммуникаций на территории квартала Сета Солберга. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Совещание возглавил замглавы администрации МО "Выборгский район" Дмитрий Самойленко. Также участие приняли представители проектной и ресурсоснабжающих организаций, будущие пользователи объекта – культурного центра с выставочным залом и театром.

Все предложения, озвученные на собрании в администрации Выборгского района, будут представлены в правительство Ленобласти.

Также на прошлой неделе глава администрации МО "Выборгский район" ЛО Ильдар Гилязов подписал распоряжение о создании рабочей группы по вопросам улучшения исторического центра города.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО