Ильдар Гилязов поручил улучшить исторический центр Выборга

Приказом министерства культуры РФ и министерства регионального развития РФ Выборг был включен в число исторических поселений федерального значения.

Глава администрации Выборгского района Ильдар Гилязов подписал распоряжение о создании рабочей группы по вопросам улучшения качества городской среды в историческом центре Выборга. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

В распоряжении говорится о необходимости усиления контроля за сохранением объектов культурного наследия, о необходимости формировать подход к развитию исторической городской среды.

В состав рабочей группы по данному вопросу включены депутаты, специалисты профильных комитетов администрации Выборгского района, руководители учреждений культуры, представители общественности. Руководить рабочей группой будет лично Ильдар Гилязов.

Приказом министерства культуры РФ и министерства регионального развития РФ Выборг был включен в число исторических поселений федерального значения.

Ранее Ильдар Гилязов дал поручения по незамедлительному исполнению решений Советов депутатов.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО