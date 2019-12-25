Ильдар Гилязов отметил, что задачи на текущий год по благоустройству территорий и социальной политике были сформированы на основе обращений жителей.

Глава администрации Выборгского района Ильдар Гилязов дал поручения по незамедлительному исполнению решений Советов депутатов. Во время очередного заседания 16 февраля были утверждены изменения в бюджетах города и района, которые произведены в связи с экономией муниципальных средств при проведении конкурсных процедур и поступлением областного финансирования. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Совместно с главами администраций городских и сельских поселений, депутатами определены приоритетные задачи и актуализированы муниципальные программы. Ильдар Гилязов, глава администрации Выборгского района

Глава администрации поручил руководителям структурных подразделений приступать к исполнению принятых депутатами решений.

Ильдар Гилязов отметил, что задачи на текущий год по благоустройству территорий и социальной политике были сформированы на основе обращений жителей. На благоустройство из местного бюджета дополнительно выделили 315 миллионов 900 тысяч рублей.

На решение вопросов в городских и сельских поселениях было направлено более 90 миллионов рублей. Из них 45 миллионов – на благоустройство территорий дворов. На развитие сферы образования дополнительно выделили 61 миллион, на спорт и сферу культуры – более 30 миллионов рублей.

Более 12 млн было решено направить на программу "Кванториум". Выборгский район в этом году будет пионером Ленобласти по развитию технопарка на базе средней школы. В "Кванториуме", который откроется на базе школы №10 Выборга, учащиеся смогут получить дополнительное образование по профильным направлениям.

Из бюджета МО направлено более 7 млн рублей в рамках софинансирования реновации детского сада № 21 Выборга. Уже весной работы будут завершены. Более 14 млн рублей направят на капитальный ремонт школьных стадионов Гавриловской средней школы и Рощинского центра образования.

В 2021 году будет завершен ремонт фасада гимназии № 11. Предусмотрены средства на ремонтные работы в детских оздоровительных лагерях и на реновацию ДОЛ "Волна".

Предстоит обновить стадион "Авангард". В 2021 году будут выполнены проектные работы по капитальному ремонту, что позволит в 2022 году претендовать на привлечение областных средств.

Значительный объем работ запланирован по благоустройству дворов.

Весомый вклад в развитие муниципальных территорий вносит правительство Ленобласти. Объем финансирования регионального бюджета в 2021 году составляет более 3 млрд рублей.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО