Глава администрации Выборгского района Ильдар Гилязов дал поручения по незамедлительному исполнению решений Советов депутатов. Во время очередного заседания 16 февраля были утверждены изменения в бюджетах города и района, которые произведены в связи с экономией муниципальных средств при проведении конкурсных процедур и поступлением областного финансирования. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.
Совместно с главами администраций городских и сельских поселений, депутатами определены приоритетные задачи и актуализированы муниципальные программы.
Ильдар Гилязов, глава администрации Выборгского района
Глава администрации поручил руководителям структурных подразделений приступать к исполнению принятых депутатами решений.
Ильдар Гилязов отметил, что задачи на текущий год по благоустройству территорий и социальной политике были сформированы на основе обращений жителей. На благоустройство из местного бюджета дополнительно выделили 315 миллионов 900 тысяч рублей.
На решение вопросов в городских и сельских поселениях было направлено более 90 миллионов рублей. Из них 45 миллионов – на благоустройство территорий дворов. На развитие сферы образования дополнительно выделили 61 миллион, на спорт и сферу культуры – более 30 миллионов рублей.
Более 12 млн было решено направить на программу "Кванториум". Выборгский район в этом году будет пионером Ленобласти по развитию технопарка на базе средней школы. В "Кванториуме", который откроется на базе школы №10 Выборга, учащиеся смогут получить дополнительное образование по профильным направлениям.
Из бюджета МО направлено более 7 млн рублей в рамках софинансирования реновации детского сада № 21 Выборга. Уже весной работы будут завершены. Более 14 млн рублей направят на капитальный ремонт школьных стадионов Гавриловской средней школы и Рощинского центра образования.
В 2021 году будет завершен ремонт фасада гимназии № 11. Предусмотрены средства на ремонтные работы в детских оздоровительных лагерях и на реновацию ДОЛ "Волна".
Предстоит обновить стадион "Авангард". В 2021 году будут выполнены проектные работы по капитальному ремонту, что позволит в 2022 году претендовать на привлечение областных средств.
Значительный объем работ запланирован по благоустройству дворов.
Весомый вклад в развитие муниципальных территорий вносит правительство Ленобласти. Объем финансирования регионального бюджета в 2021 году составляет более 3 млрд рублей.
Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все