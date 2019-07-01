В ходе заседания была утверждена структура районной администрации.

В Выборге состоялось очередное заседание совета депутатов МО "Выборгский район", в котором принял участие глава районной администрации Ильдар Гилязов, его первый заместитель Валерий Савинов. Вел заседание глава района Дмитрий Никулин. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

В ходе заседания была утверждена структура районной администрации. В непосредственное подчинение главе администрации Ильдару Гилязову переходит отдел бухгалтерского учета и отчетности, а также сектор внутреннего финансового аудита и сектор внутреннего муниципального финансового контроля.

В подчинении первого заместителя главы администрации Валерия Савинова будут находиться КУМИГ, комитет поддержки предпринимательства и потребительского рынка и отдел аграрной политики. Отдел туризма переходит в комитет поддержки предпринимательства и потребительского рынка.

Также была введена новая должность заместителя главы администрации по экономике. В его подчинение войдут комитет финансов, комитет экономики и инвестиций. Такие преобразования были приняты в целях оптимизации работы, отметил председатель юридического комитета Михаил Кузьмин.

На заседании председатель комитета финансов Константин Паничев представил обоснования о внесении изменений и дополнений в решение "О бюджете МО "Выборгский район" на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов". Объем доходов местного бюджета в 2021 году сократился на 27 080,2 тыс. руб. и составил 5 320 055,5 тыс. рублей. Расходы напротив увеличились на 213 294,4 тыс. руб. за счет остатков бюджета, образовавшихся на 1 января 2021 года и направленных на нужды муниципального образования. Объем расходов составил 5 510 430,1 тыс. рублей.

Помимо этого, в ходе заседания было решено назначить председателем контрольно-счетной комиссии МО "Выборгский район" Елену Самохвалову. Она до этого являлась руководителем "Выборгского районного центра финансово-бухгалтерского обслуживания".

Накануне Валерий Савинов был назначен первым замом главы администрации Выборгского района.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО