В Выборге благоустроят почти три десятка дворовых территорий и детских площадок

Восстановление дорожного покрытия автомобильных дорог также стало объектом внимания руководства муниципального образования.

Выборг готовится к благоустройству 2021 года. В частности, запланировано благоустроить десятки дворовых территорий. На эти задачи выделено почти 45 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

В списке: ул. Центральная, 4; пр. Победы, 4-а; ул. Приморская, 9; ул. Харитонова, 88; ул. Северная,10; Ленинградское шоссе, 28 – 28-б; Приморское шоссе, 2; ул. Сухова, 5-а – 7; ул. Гагарина, 27; ул. Гагарина, 45 (со стороны почты); ул. Приморская, 38; ул. Лунина, 2; ул. Кривоносова, 15; ул. Акулова, 8.

Ремонтировать и устанавливать детские площадки планируют по следующим адресам: ул. Комсомольская, 11; ул. Мира, 17; ул. Кировские Дачи, 7; ул. Рубежная, 26; Приморское шоссе, 28. Ограждение детской площадки появится на Сайменском шоссе, 27.

На Московском проспекте, 14 предстоит установить спортивную детскую площадку; на ул. Центральной, 4 – ул. 1-ой Бригадной - благоустроить детскую и спортивную площадки.

Восстановление дорожного покрытия автомобильных дорог также стало объектом внимания руководства муниципального образования. Кроме того, предусмотрен ремонт пешеходного моста через железную дорогу в Калининском микрорайоне.

Запланирована замена ветхих, поврежденных и утраченных дорожных знаков, пешеходных ограждений, искусственных неровностей, нанесение дорожной разметки.

Завершаются необходимые подготовительные работы по строительству путепровода в Лазаревке. Предстоит выполнить разработку проектно-сметной документации по организации автомобильного подъезда к крытому футбольному манежу на Ленинградском шоссе.

Продолжится работа по ликвидации аварийного фонда: запланирован снос многоквартирного дома по адресу: г. Выборг, Смирновское шоссе д. 17.

Начинается подготовка к капитальному ремонту стадиона "Авангард". Также предусмотрены расходы на волонтерское движение, содействие трудовой адаптации и занятости молодежи, приобретение музыкальных инструментов и оборудования для организации массовых мероприятий.

В Выборгском районе в 2021 году увеличили объем расходов местного бюджета.

Фото: Piter.tv; пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО