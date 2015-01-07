Новое общественное пространство создают на Ланской улице

Эта площадка набрала максимальное количество голосов в рамках всероссийского конкурса по отбору объектов благоустройства в 2023 году и включена в региональную программу формирования комфортной городской среды.

В Приморском районе Петербурга создадут новую общественную площадку, предназначенную для активного отдыха и занятий спортом. Жители выбрали место на Ланском проспекте, дом 3, где появятся спортивные площадки для стритбола, большого тенниса и занятия силовыми видами спорта. Информация предоставлена председателем Комитета по благоустройству Сергеем Петриченко.

Сергей Петриченко напомнил, что эта площадка набрала максимальное количество голосов в рамках всероссийского конкурса по отбору объектов благоустройства в 2023 году и включена в региональную программу формирования комфортной городской среды.

Петриченко привел примеры успешных благоустроенных пространств прошлых лет, среди которых парк Авиаторов, Молодежный сквер на проспекте Сизова, экстрим-площадка в Колпино и зона отдыха у реки Лапка на улице Коммуны. За последние шесть лет в рамках программы обустроено более 200 общественных объектов.

Ранее мы сообщили о том, что в Кузнечном переулке отреставрируют дом Каншиных XIX века.

Фото: Telegram / Сергей Петриченко