В Выборгском районе в 2021 году увеличили объем расходов местного бюджета

Новые данные представил председатель комитета финансов районной администрации Константин Паничев.

За счет остатков средств районного бюджета, образовавшихся на 1 января 2021 года и направленных на нужды муниципального образования, в 2021 году увеличен объем расходов местного бюджета на 213 294,4 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Новые данные представил председатель комитета финансов районной администрации Константин Паничев на очередном заседании совета депутатов МО "Выборгский район".

Смета расходов комитета образования увеличилась почти 61 миллион рублей. Данные средства направят, в частности не проведение экспертизы по реновации здания гимназии №11 г. Выборга, софинансирование областной субсидии по реновации школы №14, ремонт крыши СОШ №7. Также деньги выделены на создание проектных документов и на капитальный ремонт спортплощадок Гавриловской школы и Рощинского центра образования.

На ремонт помещения и приобретение оборудования для создания на базе школы №10 г. Выборга детского технопарка "Кванториум" выделены 12,5 млн рублей; для организации на базе гимназии Выборга удаленной площадки Регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи – 2 млн рублей. Еще 6,8 миллиона получит автономное учреждение "Детские оздоровительные лагеря".

Также в 2021 году увеличены на 33 026, 4 тысячи рублей расходы, осуществляемые в рамках адресной инвестиционной программы. Более 7,5 миллиона рублей выделили из федерального и областного бюджета на квартиры для сирот.

Более 15,4 миллиона рублей направлены на разработку проектной документации по реконструкции автомобильной дороги с мостовым переходом через реку Гусиная в ур. Малиновка и на строительство дороги "Подъезд к пос. Яшино".

Порядка 10 миллионов понадобится на сооружение кладбища на территории Селезневского

В результате, общая сумма расходов, осуществляемых в рамках адресной инвестиционной программы, на 2021 год составит 113 246,0 тысячи рублей.

Фото: Piter.tv; пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО