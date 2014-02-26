"Студия 44" представила проект реставрации квартала Сета Солберга в Выборге

Реставрация начнется уже в следующем году и продлится до 2026 года.

"Студия 44" показала проект обновленного квартала Сета Солберга в Выборге. Архитекторы сохранили исторические фасады, при этом приспособили их для современного использования.

Проект реконструкции квартала разрабатывался с 2020 года. Перед архитекторами была поставлена задача – максимально сохранить исторические фасады, там, где они были утрачены, облик будут воссоздавать по старым документам и чертежам.

После реставрации в квартале Сета Солберга разместится театр "Святая Крепость" со зрительным залом на 400 мест. В бывшем Доме губернского правления разместится театральная гостиница.

Реставрация начнется уже в следующем году и продлится до 2026 года.

В начале этого года в выборгской администрации состоялось совещание по вопросу обновления квартала Сета Солберга.

Фото: Студия 44