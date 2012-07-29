Самый большой в мире музей трамваев обойдется Петербургу в 15 млн рублей

Предполагается, что финальную версию проекта музея представят на ПМЭФ в 2022 году.

На Васильевском острове планируют реконструировать музей городского электрического транспорта. Проект задуман в ГУП "Горэлектротранс" при поддержке архитектурного бюро "Студия 44".

По данным "Делового Петербурга", "Студия 44" была единственным участником конкурса на разработку концепции музея. Его стоимость составляет 15 млн рублей. После завершения работ он станет самым крупным подобным проектом в мире.

На Среднем проспекте В.О. находится музей на площадке №2 трамвайного парка №3. Еще в 1967 году там открылся музей. Студия обещает внести "минимальные и аккуратные изменения" во внешний облик здания. Сообщается, что концепция будет окончательно разработана в июне, сейчас стороны обсуждают черновой вариант. Предполагается, что финальную версию представят на ПМЭФ в 2022 году.

Ранее мы писали, что из Купчино в Славянку начнут строить трамвайную линию летом. Работы будут проходить в два этапа.

Фото: Piter.tv

