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Из Купчино в Славянку начнут строить трамвайную линию летом
Сегодня, 18:15
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Из Купчино в Славянку начнут строить трамвайную линию летом

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Работы будут проходить в два этапа.

Разработку проектной документации для трамвайной линии по маршруту Купчино – Шушары – Славянка завершили в компании "БалтНедвижСервис". В ближайшее время документы должны согласовать в Смольном и отправить на государственную экспертизу. 

По данным "Делового Петербурга", этим летом начнут строить трамвайные пути. Работы будут проходить в два этапа. Так, проложат 21 километр путей, построят четыре путепровода и три моста общей длиной 3 километра. Компания также закупит 22 трамвая. На стройплощадке будут заняты 1,5 тыс. человек. 

Ранее мы писали, что почти 300 трамвайных составов планируется обновить в Петербурге к 2024 году. Сегодня на маршруты исторического центра вышли трамваи, которые стилизовали под знаменитые ленинградские вагоны.

Фото: Piter.tv
 

Теги: купчино, славянка, трамвай
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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