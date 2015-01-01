Из Купчино в Славянку начнут строить трамвайную линию летом

Работы будут проходить в два этапа.

Разработку проектной документации для трамвайной линии по маршруту Купчино – Шушары – Славянка завершили в компании "БалтНедвижСервис". В ближайшее время документы должны согласовать в Смольном и отправить на государственную экспертизу.

По данным "Делового Петербурга", этим летом начнут строить трамвайные пути. Работы будут проходить в два этапа. Так, проложат 21 километр путей, построят четыре путепровода и три моста общей длиной 3 километра. Компания также закупит 22 трамвая. На стройплощадке будут заняты 1,5 тыс. человек.

Ранее мы писали, что почти 300 трамвайных составов планируется обновить в Петербурге к 2024 году. Сегодня на маршруты исторического центра вышли трамваи, которые стилизовали под знаменитые ленинградские вагоны.

Фото: Piter.tv

