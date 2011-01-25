  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Почти 300 трамвайных составов планируется обновить в Петербурге к 2024 году
Сегодня, 18:28
29
romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

Почти 300 трамвайных составов планируется обновить в Петербурге к 2024 году

0 0

Сегодня на маршруты исторического центра вышли трамваи, которые стилизовали под знаменитые ленинградские вагоны.

Сегодня, 15 апреля, исполняется 50 лет с момента возобновления движения в блокадном Ленинграде. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного. 

В пятницу можно услышать в трамваях "Ленинградскую симфонию" Дмитрия Шостаковича, первому исполнению которой также в этом году исполняется 80 лет. В Смольном добавили, что сегодня на маршруты исторического центра вышли трамваи, которые стилизовали под знаменитые ленинградские вагоны. Идею предложили ветераны Горэлектротранса.

Отмечается, что в Петербурге до 2024 года планируется обновить 289 трамвайных составов. Из них 54 будут стилизованы. 

Ранее мы писали, что в ночь на Пасху петербургский метрополитен работать не будет. При этом некоторые общественные маршруты усилят, так как ожидается увеличения пассажиропотока к кладбищам.

Фото: Piter.tv 
 

Теги: ленинградские вагоны, трамваи
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии