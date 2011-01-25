Почти 300 трамвайных составов планируется обновить в Петербурге к 2024 году

Сегодня на маршруты исторического центра вышли трамваи, которые стилизовали под знаменитые ленинградские вагоны.

Сегодня, 15 апреля, исполняется 50 лет с момента возобновления движения в блокадном Ленинграде. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного.

В пятницу можно услышать в трамваях "Ленинградскую симфонию" Дмитрия Шостаковича, первому исполнению которой также в этом году исполняется 80 лет. В Смольном добавили, что сегодня на маршруты исторического центра вышли трамваи, которые стилизовали под знаменитые ленинградские вагоны. Идею предложили ветераны Горэлектротранса.

Отмечается, что в Петербурге до 2024 года планируется обновить 289 трамвайных составов. Из них 54 будут стилизованы.

Ранее мы писали, что в ночь на Пасху петербургский метрополитен работать не будет. При этом некоторые общественные маршруты усилят, так как ожидается увеличения пассажиропотока к кладбищам.

Фото: Piter.tv

