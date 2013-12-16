В ночь на Пасху петербургский метрополитен работать не будет

При этом некоторые общественные маршруты усилят, так как ожидается увеличения пассажиропотока к кладбищам.

В пресс-службе комитета по транспорту рассказали "Невским Новостям", как будет работать общественный транспорт во время пасхальных праздников.

В ночь на 24 апреля, в Пасху, петербургский метрополитен работать не будет. Днем общественный транспорт будет работать по графику выходного дня. При этом некоторые общественные маршруты усилят, так как ожидается увеличения пассажиропотока к кладбищам.

В Вербное воскресенье (17 апреля), Великую субботу (23 апреля) и в Пасху (24 апреля) усилят маршруты № 90 и № 195, которые едут к Южному кладбищу. Также будет увеличено количество автобусов №№ 397, 398, 138, 382.

В прошлом году Александр Белькович поделился с Piter.TV рецептами пасхальных куличей.

Фото: Piter.tv