Над проектом работают специалисты архитектурного бюро "Студия44".

Реставраторы завершают проектирование исторического квартала Сета Солберга и бывшего Дома губернского правления в Выборге. В 2025 году здесь откроется общественное пространство с театром, выставочным залом и гостиницей. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Над проектом работают специалисты архитектурного бюро "Студия44". В сентябре проект будет представлен в Главгосэкспертизу РФ. Реставрация начнется в 2022 году. Функции заказчика выполняет Фонд инвестиционных строительных проектов Санкт-Петербурга. Финансирует восстановление квартала Сета Солберга Новый банк развития БРИКС. Из региональной казны будет добавлено не менее 25% к итоговой стоимости проекта на благоустройство территории вокруг центра и коммуникационные сети.

Разрабатывая проект, архитекторы ориентировались на 1939 год. Только фасады зданий по улице Сторожевой башни будут точно воссозданы, остальные же - бережно отреставрированы. Владимир Цой, председатель комитета по сохранению культурного наследия

В феврале в администрации Выборгского района состоялось совещание по формированию инженерных коммуникаций на территории квартала Сета Солберга.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО