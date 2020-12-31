В Выборгской администрации состоялось совещание по вопросу обновления квартала Сета Солберга

На реконструкцию понадобится не менее пяти лет.

В Выборгской администрации состоялось координационное совещание с участием представителей правительства Ленобласти и Фонда капитального ремонта Ленобласти. На совещании рассматривались вопросы, касающиеся обновления квартала Сета Солберга с ремонтом жилых домов, находящихся в его пределах. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

В рамках проекта по преобразованию квартала планируется капитальный ремонт жилых домов по улице Красноармейской, Сторожевой башни, Красина и Крепостной.

На реконструкцию понадобится не менее пяти лет, жилые дома будут ремонтировать поэтапно вплоть до 2026 года.

Ранее глава администрации Выборгского района провел встречу с представителями "Энергопроект-М.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО