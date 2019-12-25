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В четверг Петербург окажется на теплой периферии циклона
Сегодня, 8:27
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В четверг Петербург окажется на теплой периферии циклона

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Ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут небольшие дожди.

Синоптическая ситуация в Петербурге 5 ноября сформируется под влиянием юго-западной периферии обширного циклонического вихря. Об этом в своем tg-канале рассказал синоптик Михаил Леус. 

Ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут небольшие дожди. Дневные температурные показатели окажутся на 2-3 градуса выше климатической нормы. 

Температура воздуха в городе +6…+8 градусов, в Ленинградской области +3…+8 градусов. Подует северо-западный ветер со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 759 миллиметров рт. ст., что около нормы. 

В пятницу будет без осадков, ночью 0…+2 градуса, днем +3…+5 градусов. 

Ранее на Piter.TV: главный синоптик Петербурга Александр Колесов сообщил, что в регионе сохраняется тенденция на похолодание. Для города процесс оказался сложнее: резкого ухода в зиму нет, а период предзимья может откладываться. 

Фото: Piter.TV 

Теги: ноябрь, погода
Категории: Новости СПб, Картина дня, Лента новостей,

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