В четверг Петербург окажется на теплой периферии циклона

Ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут небольшие дожди.

Синоптическая ситуация в Петербурге 5 ноября сформируется под влиянием юго-западной периферии обширного циклонического вихря. Об этом в своем tg-канале рассказал синоптик Михаил Леус.

Ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут небольшие дожди. Дневные температурные показатели окажутся на 2-3 градуса выше климатической нормы.

Температура воздуха в городе +6…+8 градусов, в Ленинградской области +3…+8 градусов. Подует северо-западный ветер со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 759 миллиметров рт. ст., что около нормы.

В пятницу будет без осадков, ночью 0…+2 градуса, днем +3…+5 градусов.

Ранее на Piter.TV: главный синоптик Петербурга Александр Колесов сообщил, что в регионе сохраняется тенденция на похолодание. Для города процесс оказался сложнее: резкого ухода в зиму нет, а период предзимья может откладываться.

Фото: Piter.TV