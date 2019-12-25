Глава администрации Выборгского района провел встречу с представителями "Энергопроект-М"

Первое совещание Ильдар Гилязов инициировал в декабре 2020 года из-за многочисленных жалоб населения на некачественное оказание услуг данной организацией.

Глава районной администрации Ильдар Гилязов встретился с руководством управляющей компании ООО "Энергопроект-М". Мероприятие организовано в целях контроля за исполнением организацией выданных ранее рекомендаций. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Первое совещание Ильдар Гилязов инициировал в декабре 2020 года из-за многочисленных жалоб населения на некачественное оказание услуг ООО "Энергопроэкт-М". Во время встречи в декабре организации было рекомендовано устранить недочеты в работе в своей работе.

Во время очередного собрания была отмечена тенденция снижения жалоб от населения. Компания за прошедший период обработала большую часть поступивших жалоб. В частности, возобновлена работа лифта и восстановлено электроснабжение на Морской набережной, дом 30. На Приморской, 6 осушен подвал, установлен насос для откачки грунтовых вод, осуществлена санитарная обработка подъездов. В 28 домах выполнен ремонт водосточных труб.

В ходе диалога Ильдар Гилязов отметил, что несмотря на выполнение плановых работ в установленные сроки, в экстренных случаях необходимо принимать экстренные меры. Контроль за деятельностью ООО "Энергопроект-М" со стороны администрации Выборгского района продолжается.

В начале 2021 года жителям 57 домов в Выборге вернули деньги за отопление.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО