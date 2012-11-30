Жителям 57 домов в Выборге вернули деньги за отопление

В администрации Выборгского района на заседании Общественно-координационного совета по ЖКХ рассмотрели актуальные в сфере ЖКХ вопросы: уборка снега, корректировка стоимости отопления и др.

В администрации Выборгского района на заседании Общественно-координационного совета по ЖКХ рассмотрели актуальные в сфере ЖКХ вопросы. В повестку дня общественники включили: корректировку за отопление, уборку снега во дворах, очистку крыш от снежных навесов и сосулек и обновление состава Общественно-координационного совета по ЖКХ.

Участие в заседании приняли заместитель главы администрации Выборгского района Дмитрий Самойленко, председатель комитета городского хозяйства районной администрации Алексей Туркин.

На вопросы о ежегодной корректировке платы за отопление ответил директор АО "Выборгтеплоэнерго" Александр Кривонос.

По Выборгу мы доначислили плату за отопление в 121 доме, 8 домов в Каменногорском поселении и 1 в Первомайском. В 57 домах Выборга мы вернули деньги жителям, в Каменногорском поселении таких 8 домов, в Приморском поселении – 3, в Гончарово – 1 дом. То есть мы не только доначисляем, но и корректируем в обратную сторону, где люди переплатили. Александр Кривонос, директор АО "Выборгтеплоэнерго"

Сверка фактических показателей производится только в тех домах, которые оборудованы общедомовыми приборами учета, но жители общим решением собрания собственников установили, что оплата производится не по факту, а равными долями, по среднемесячным показателям предыдущего года.

Также Александр Кривонос рассказал, что у жителей есть возможность попросить о рассрочке, если оплата за отопление была доначислена. В частности, такая услуга уже предоставлена 2 заявителям.

Что касается уборки дворовых территорий зимой, общественники уже обратились к администрации Выборгского района. Администрация уже отправила ответственным лицам уведомления о необходимости чистки крыш от снега и наледи. Специалисты комитета городского хозяйства проводят проверки.

Проводится ежедневный обход, особое внимание уделяем состоянию водосточных труб, потому что рейд, который проводился в ноябре, показал, что порядка в 40 домах у нас находятся в плохом состоянии водосточные системы. Предписания УК направили. Алексей Туркин, председатель комитета городского хозяйства районной администрации

Алексей Туркин призвал управляющие компании обратить внимание на процесс очистки крыш от снега и наледи, также он отметил необходимость согласования графика этих работ.

Кроме того, обсуждалось предложение, поступившее от жителя Выборга о создании клуба председателей ТСЖ. По итогам было принято решение об обновлении уже существующего состава Общественно-координационного совета по ЖКХ.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО

Видео: МГ "Наш город"