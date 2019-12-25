АО "Выборгтеплоэнерго" напомнило, как производится перерасчет за отопление в домах с общедомовым счетчиком

Ежегодная корректировка размера платы за отопление будет отражена в квитанциях, которые поступят жителям Выборгского района в феврале 2021 года.

АО "Выборгтеплоэнерго", рассказало, как пересчитывается плата за отопление для домов, в которых стоят общедомовые счетчики, но люди платят усредненную сумму. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Согласно действующим нормам жилищного законодательства, теплоснабжающая организация обязана произвести корректировку по услуге теплоснабжения для домов, в которых установлены общедомовыве приборы учета, но оплата производится жителями круглогодично. Корректировка отразится в квитанциях, которые жители Выборгского района получат в феврале 2021 года.

Начисления по графе "отопление корректировка" выставляются в платежных документах один раз в год (в следующий после расчетного) и только для жильцов, в чьих домах установлен общедомовой прибор учета тепловой энергии, но оплата проводилась не по показаниям счетчика, а равномерными долями каждый месяц (даже летом, когда отопления нет).

Перерасчет за отопление проводится для всех?

Нет. В Выборгском районе системой центрального отопления оборудован 1751 дом, корректировка платы за отопление в 2020 году положена только для жителей 199 домов.

Какие дома получают перерасчет за отопление

Только те, где есть действующие общедомовые приборы учета (ОПУ) и оплата производится даже в летние месяцы – ежемесячно равными долями в течение всего года.

Как понять, что в доме будет перерасчет

Графа "Обслуживание ОПУ" в квитанции говорит о том, что в доме установлен общедомовой прибор учета, и, если начисления за отопление выставляются все 12 месяцев, значит расчет осуществляется по системе "1/12".

Зачем нужна корректировка

Система "1/12" позволяет произвести оплату коммунальной услуги без "резких скачков": когда летом платежей нет, но в зимние холодные месяцы (например, январь-февраль) выставляется полная сумма за потребленный ресурс. Благодаря этой системе происходит равномерная оплата в течение всего календарного года.

Почему результаты корректировки у всех разные

Это зависит не только от объемов фактического потребления за год расчетный и предыдущий, но и от площади дома, квартиры (чем больше площадь, тем больше тепла нужно, чтобы ее обогреть), а также от состояния и характеристик самого дома (кирпичный, панельный, уровень энергоэффективности).

В результате корректировки происходит либо уменьшение платы за отопление для потребителя (возврат переплаты), либо доначисление платы (если зафиксированный счетчиком объем потребления тепловой энергии в 2020году оказался больше, чем выставлялось потребителю к оплате по среднемесячному объему потребления 2019 года).

Фото: АО "Выборгтеплоэнерго"; pixabay