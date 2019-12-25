БФК рекомендовал принять за основу законопроект о бюджете Петербурга

Дефицит же, напротив, должен сократиться до 54,7 млрд рублей.

По итогам заседания 2 ноября бюджетно-финансовый комитет Законодательного собрания рекомендовал принять за основу законопроект о бюджете Петербурга на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру. В первом чтении документ планируют рассмотреть на пленарном заседании городского парламента во вторник, 3 ноября.

Проект бюджета на заседании представили вице-губернатор Алексей Корабельников и глава комитета финансов Светлана Енилина. Корабельников в кратком выступлении отметил сохранение прежних приоритетов при планировании документа. Енилина, в свою очередь, перечислила основные параметры законопроекта.

Согласно проекту, доходы Петербурга в 2027 году составят 1,522 трлн рублей, расходы — 1,625 трлн рублей. Дефицит казны в таком случае достигнет 103,35 млрд рублей. Планируется, что доходы города в следующую трёхлетку будут расти и в 2029 году составят 1,718 трлн рублей. Расходы также увеличатся и достигнут в том же году 1,773 трлн рублей.

Как ожидается, в следующем году налоговые доходы составят 1,409 трлн рублей, из которых 53% придётся на поступления от налога на доходы физических лиц, а ещё 24% — на доходы от налога на прибыль организаций. На развитие образования собираются потратить в общей сложности 350 млрд рублей, на развитие транспортной системы — 346 млрд. На сферу здравоохранения заложено 238 млрд, а на социальную поддержку — 194 млрд рублей. Расходы на строительство дорог, по заявлению Енилиной, в два раза превысят доходы Дорожного фонда.

Ранее мы сообщили о том, что доходы бюджета Петербурга в 2027 году вырастут на 50 млрд рублей.

Фото: Piter.TV