Четыре участка изымут власти для строительства шестой ветки метрополитена

Под изъятие попадут несколько нежилых зданий.

В Петербурге запущена процедура изъятия четырёх земельных участков общей площадью более 7,5 тысячи квадратных метров для строительства Красносельско-Калининской линии метро. Об этом 4 ноября сообщила "Фонтанка". Соответствующее постановление губернатора Александра Беглова было опубликовано 3 ноября на сайте Смольного.

Согласно документу, решение принято на основании утверждённого проекта планировки территории. Иных вариантов размещения объектов метрополитена проект не предусматривает. В перечень вошли территория на Рощинской улице, склад на Московском проспекте, 103, корпус 6, нежилые здания на набережной Обводного канала, 40, а также нежилое здание на Тамбовской улице, 8.

На Рощинской улице планируется разместить шахту № 847, станция "Заставская" появится в районе Московского проспекта, а "Каретная" — у Тамбовской улицы. Комитет по строительству должен в течение 10 дней направить правообладателям участков копии решения об изъятии и провести необходимые юридические процедуры. Контроль за исполнением постановления возложен на вице-губернатора Николая Линченко.

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‎Фото: Piter.TV