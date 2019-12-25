УК отметили, что мероприятия по подготовке жилфонда обязуются завершить до 15 сентября.

Подготовка к отопительному сезону в Выборгском районе выходит на завершающий этап. В администрации состоялось рассмотрение вопросов по исполнению производственных планов предприятий и организаций по подготовке к зиме. В работе межведомственной комиссии участие приняли главы администраций городских и сельских поселений Выборгского района, представители ресурсоснабжающих предприятий и организаций, обслуживающих жилфонд. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

На совещании также рассматривался отчет комитета образования о подготовке школ и детских садов. В Выборгском районе – 58 образовательных учреждений, которые размещаются в 133 зданиях.

На данный момент общий уровень готовности Выборгского района составляет 76%. Замглавы районной администрации Дмитрий Самойленко провел анализ по всем муниципальным образованиям, останавливаясь на вопросах, требующих особого внимания.

Ход ремонтов объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения у Дмитрия Самойленко в целом не вызывает больших опасений – они демонстрируют должный уровень исполнения планов. Отставание по срокам подготовки жилфонда демонстрируют управляющие организации.

На заседании с отчетами выступили руководители наиболее крупных УК Выборгского района. Все они отметили, что мероприятия по подготовке жилфонда обязуются завершить до 15 сентября.

Сроки выдачи паспортов для управляющих организаций и ТСЖ - не позднее 15 сентября. Для теплоснабжающих и теплосетевых организаций – не позднее 15 ноября.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО