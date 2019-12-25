Выборг готов к отопительному сезону на 76,5%

Администрация провела заседание районной комиссии по подготовке к отопительному сезону.

Администрация Выборгского района провела заседание районной комиссии по подготовке к отопительному сезону. Общий уровень готовности объектов теплоснабжения и жилфонда в Выборгском районе составляет 76,5%. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Также правительство Ленобласти сообщило, что общий уровень готовности объектов ЖКХ и топливно-энергетического комплекса Ленинградской области к отопительному сезону 2021-2022 составляет 69%.

Это на 6% превышает аналогичные показатели 2020 года. Подрядные организации и предприятия, эксплуатирующие объекты жизнеобеспечения, завершают подготовительные мероприятия на инженерных объектах. Сергей Харлашкин, зампредседателя правительства Ленобласти по транспорту и топливно-энергетическому комплексу

Ранее в администрации Выборга обсудили актуальные вопросы сбора и вывоза ТКО.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО