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Выборг готов к отопительному сезону на 76,5%
Сегодня, 16:10
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Выборг готов к отопительному сезону на 76,5%

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Администрация провела заседание районной комиссии по подготовке к отопительному сезону.

Администрация Выборгского района провела заседание районной комиссии по подготовке к отопительному сезону. Общий уровень готовности объектов теплоснабжения и жилфонда в Выборгском районе составляет 76,5%. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Также правительство Ленобласти сообщило, что общий уровень готовности объектов ЖКХ и топливно-энергетического комплекса Ленинградской области к отопительному сезону 2021-2022 составляет 69%.

Это на 6% превышает аналогичные показатели 2020 года.  Подрядные организации и предприятия, эксплуатирующие объекты жизнеобеспечения, завершают подготовительные  мероприятия на инженерных объектах.

Сергей Харлашкин, зампредседателя правительства Ленобласти по транспорту и топливно-энергетическому комплексу

Ранее в администрации Выборга обсудили актуальные вопросы сбора и вывоза ТКО.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО

Теги: зима, отопление
Категории: Лента новостей, Выборг,

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