В администрации Выборга обсудили актуальные вопросы сбора и вывоза ТКО

Участники обсудили необходимость замены прежних мусорных контейнеров на новые, согласно требованиям санитарных норм и правовых актов действующего законодательства РФ.

В Выборге 10 августа состоялась рабочая встреча по вопросам, возникающим в процессе организации сбора и вывоза твердых коммунальных отходов. В мероприятии принял участие глава администрации МО "Выборгский район" Валерий Савинов, а также представители органов местного самоуправления, руководители управляющих компаний и ТСЖ, подрядной организации, отвечающей за транспортировку ТКО на территории г. Выборга. Инициатором встречи выступила новая компания-перевозчик ООО "Спецтранс 47". Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Участники обсудили необходимость замены прежних мусорных контейнеров на новые, согласно требованиям санитарных норм и правовых актов действующего законодательства РФ. Речь шла также об устройстве контейнерных площадок в соответствии с современными нормативами и возможности ухода от использования мусоропроводов в многоквартирных жилых домах в дальнейшем.

В адрес УК и ТСЖ компания-перевозчик направит свои предложения актуальных мероприятий в рамках реализации мусорной реформы для их рассмотрения с жителями.

В Выборге продолжают бороться с незаконной расклейкой объявлений.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО