В Выборге продолжают бороться с незаконной расклейкой объявлений

В течение двух дней, 4 и 5 августа, 22-летний гражданин расклеивал на улицах информационные листки с приглашением на ярмарку товаров.

Представителями комитета по городскому хозяйству районной администрации в очередной раз был зафиксирован факт расклейки объявлений в непредназначенных для этого местах. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

В течение двух дней, 4 и 5 августа, 22-летний гражданин расклеивал на улицах информационные листки с приглашением на ярмарку товаров.

Расклейщик объявлений был установлен специалистами районного комитета по городскому хозяйству. С ним была проведена разъяснительная беседа и составлен административный протокол.

Очистка городских улиц от размещенных рекламных предложений проводилась силами сотрудников комбината благоустройства.

В конце июля в Выборге также была пресечена незаконная расклейка объявлений. Объявления в течение двух летних месяцев были расклеены на всей территории города: на остановках, опорах освещения, фасадах зданий, подъездах домов и т.д.

Фото: Piter.tv