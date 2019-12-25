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В Выборге пресечена незаконная расклейка объявлений
Сегодня, 9:29
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В Выборге пресечена незаконная расклейка объявлений

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Максимальный размер штрафа за незаконную расклейку объявлений может достигать 30 тысяч рублей.  

В Выборге зафиксировали факт незаконной расклейки объявлений в непредназначенных для этого местах. На этот раз гражданам предлагала свои услуги строительная бригада. Объявления в течение двух летних месяцев были расклеены на всей территории города: на остановках, опорах освещения, фасадах зданий, подъездах домов и т.д. Очистка проводилась силами сотрудников комбината благоустройства. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Представителями комитета по городскому хозяйству районной администрации был установлен расклейщик объявлений. С мужчиной проведена разъяснительная беседа и составлен административный протокол. 

Размещение объявлений, иных информационных материалов в местах, не установленных для этой цели, считается административным правонарушением. Максимальный размер штрафа может достигать 30 тысяч рублей.

Ранее в Выборге проверили действия подрядчиков, выполняющих капремонт кровель.

 Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО

Теги: объявления, реклама
Категории: Выборг, Лента новостей,

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