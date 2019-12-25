В Выборге проверили действия подрядчиков, выполняющих капремонт кровель

Ранее Фонд капитального ремонта дал поручение подрядчикам предусмотреть мероприятия по укрытию кровли от атмосферных осадков. Несоблюдение требований влечет за собой нанесение ущерба имуществу и применение претензионных мер в адрес подрядчика со стороны Фонда капремонта.

Ввиду надвигающейся непогоды и периода дождей в Выборге проверены действия подрядчиков, выполняющих работы по капитальному ремонту кровель. Советник губернатора Ленобласти Александр Караванский, исполняющий обязанности главы администрации Выборгского района Валерий Савинов совместно с представителями районного комитета по городскому хозяйству провели встречи с подрядчиками на крышах домов. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Ранее Фонд капитального ремонта дал поручение подрядчикам предусмотреть мероприятия по укрытию кровли от атмосферных осадков. Несоблюдение требований влечет за собой нанесение ущерба имуществу и применение претензионных мер в адрес подрядчика со стороны Фонда капремонта.

Непосредственно на крыше проведена проверка, какие действия предприняты подрядчиками для предотвращения протечек и сохранения результатов выполненных кровельных работ. Комитет по городскому хозяйству направит в Фонд капремонта перечень замечаний. Алексей Туркин, председатель комитета городского хозяйства районной администрации

В Выборге кровли ремонтируют по следующим адресам: ул. Данилова, 1; ул. Гагарина, д. 21, ул. Гагарина, д. 10, б-р Кутузова, д. 10-а, ул. Промышленная, д. 2, Сайменское ш., д. 35, ул. Рубежная, д. 18, наб. 40-летия ВЛКСМ, д. 7. На ул. Сторожевой Башни, д. 9 предстоит отремонтировать крышу и обновить сети электроснабжения.

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Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО