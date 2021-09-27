В Петербурге к сентябрю отремонтируют более 460 крыш многоквартирных домов

Капремонт охватывает дома разных серий и лет постройки — от исторических зданий до типовых многоэтажек.

В Санкт-Петербурге продолжается реализация масштабной программы капитального ремонта кровель жилых домов. В 2025 году планируется обновить более 460 крыш, из них 94 — на зданиях, являющихся объектами культурного наследия. Об этом сообщила пресс-служба Жилищного комитета.

На сегодняшний день ремонтные работы практически завершены на 79 объектах, ещё 100 — находятся в высокой степени готовности. Все работы проводятся под контролем Жилищного комитета и с привлечением профессиональных подрядчиков. Как заявил председатель Жилищного комитета Денис Удод, завершить все работы планируется к 1 сентября.

Капремонт охватывает дома разных серий и лет постройки — от исторических зданий до типовых многоэтажек. В зависимости от состояния конструкций, на объектах выполняются разные виды работ: замена кровельного покрытия, утепление, гидроизоляция, усиление стропильной системы.

Особое внимание уделяется предотвращению образования наледи и сосулек — для этого утепляется подкровельное пространство и обустраиваются продухи. На всех объектах устанавливаются ограждения и анкерные системы для безопасного обслуживания крыш в дальнейшем.

Также в 2025 году обсуждается возможность перехода на новую технологию гидроизоляции: взамен пароизоляционной плёнки может использоваться наплавляемый материал, что снизит риск протечек. Вопрос будет рассмотрен на заседании Научно-технического совета.

Обновление дорог к природным заказникам проходит в Петербурге.

Фото: Жилищый комитет