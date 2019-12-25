Обновление дорог к природным заказникам проходит в Петербурге

Работы включают обновление дорожной поверхности путем снятия устаревших покрытий, укладки новых слоев асфальта и нанесения долговечной термопластиковой разметки.

В рамках федерального проекта "Инфраструктура для жизни" в Санкт-Петербурге начнется реконструкция участка дороги, ведущей к двум важным природным территориям. Ремонт затронет приморский участок трассы, связывающий центральные районы города с уникальными объектами природного наследия.

Один из природных памятников, расположенных поблизости, — региональный памятник природы "Комаровский берег". Представляя собой живописный уголок побережья Финского залива, он отличается богатым ландшафтным разнообразием: от песчаного пляжа и высоких дюн до густых сосновых лесов и заболоченных лугов. Особенную важность объект приобретает благодаря редким видам флоры, находящимся под охраной закона.

Вторая ключевая точка маршрута — природный заказник "Гладышевский". Здесь находятся реки, уникальные тем, что являются единственным местом обитания европейской жемчужницы — моллюска, включенного в Красную книгу России. Заказник служит домом множеству охраняемым видам растительности, играя важнейшую роль в сохранении экосистемы региона.

Помимо этого, дорога проходит мимо другого примечательного места — природного заказника "Сестрорецкое болото". Данная территория обладает огромной научной и экологической ценностью, являясь уникальной средой обитания большого числа представителей местной флоры и фауны.

Работы включают обновление дорожной поверхности путем снятия устаревших покрытий, укладки новых слоев асфальта и нанесения долговечной термопластиковой разметки. За текущий 2025 год общий объем ремонтных работ охватит свыше 600 тысяч квадратных метров городских дорог.

Ранее мы сообщили о том, что в Петродворцовом районе стартовал масштабный ремонт дорог.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)