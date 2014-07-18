В Петродворцовом районе стартовал масштабный ремонт дорог

В 2025 году предусмотрено обновление порядка 11 километров улиц, что значительно повысит удобство передвижения для местных жителей и гостей района.

В Петродворцвом районе активно приступил к выполнению программы ремонта дорожных покрытий. Как сообщили в КРТИ Петербурга, в 2025 году предусмотрено обновление порядка 11 километров улиц, что значительно повысит удобство передвижения для местных жителей и гостей района.

Так, недавно завершились восстановительные работы на Кропоткинской улице в Стрельне. Полностью заменено старое дорожное полотно на площади свыше 3 тыс. кв.м., обновлены и пешеходные зоны.

В Ломоносове уже приведены в порядок Манежная улица и Манежный спуск. Сейчас продолжаются аналогичные работы на ул. Красного Флота, где прокладывается свежая асфальтированная поверхность на протяжении более одного километра дороги.

С конца июня текущего месяца начнутся работы на профиле автодороги по Профсоюзной улице. Будут реконструированы примерно 3 тысячи квадратных метров дорожного покрытия, благоустроены тротуары и нанесена современная термопластиковая разметка.

Также в предстоящем сезонном графике предусмотрены ремонты на нескольких важных направлениях района:

отрезок Волхонского шоссе от Нижней Колонии до Красносельского шоссе,

отрезок Сойкинской дороги от Краснопрудской улицы до границ г. Ломоносова,

Иликовская и Новая дороги.

Все перечисленные объекты получат новую прочную дорогу благодаря современным технологиям объемно-функционального проектирования асфальтового покрытия, гарантирующего длительный срок службы и отличное качество эксплуатации.

Ранее мы сообщили о том, что на Российском проспекте укладывают новый асфальт по нацпроекту " Инфраструктура для жизни".

Фото: КРТИ Петербурга